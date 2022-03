Jinkee, anak ni Juday na si Yohan ‘kabugan’ ng outfit

Who wore it better? Char!

Kaaliw lang, na magkaibang event ang pinuntahan nila, pero halos pareho ang style ng outfit nila.

Anyway, si Jinkee Pacquiao ay sa Comelec Debate, at ang anak nina Judy Ann Santos, Ryan Agonciloo na si Yohan ay sa debut ng kaibigan.

Sinamahan nina Juday at Ryan si Yohan sa pag-attend sa debut, na first time nga nitong ginawa.

Si Jinkee naman, siyempre super supportive sa husband niyang si Manny.

Pero siyempre, wala namang comparison. Magkaiba naman ang kanilang fashion sense, dahil si Jinkee, kilalang fashionista talaga, alaga ng mga mamahaling brand, designer, at si Yohan, ngayon pa lang sumasabak sa paga-outfit, at aminado naman ang mga magulang niya na zero knowledge sila sa styling, kaya ipinaubaya nila sa mga sikat na stylist na kaibigan nila.

Angkop na angkop kay Yohan ang outfit niya, na conservative nga raw, dahil balot ang upper part, na long sleeves nga ang suot, at naka-knee high na boots, kaya covered talaga ang legs nito.

Si Jinkee naman, bagay rin ang dress, dahil mas maiksi ang sleeve, at siyempre lantad ang legs, suot ang mamahaling shoes.

Anyway, nagkataon lang ba, o sadyang uso ang style na ito?

Nagkataon lang ba o sadyang uso ang kulay na ito?

Wala lang, bongga lang! (Dondon Sermino)