Jinggoy sinunog na lahat ng yosi ni Erap

Ibinalita ni dating senador Jinggoy Estrada na pinatigil na nila sa paninigarilyo ang dating Pangulong Joseph `Erap’ Estrada matapos na maratay ito sa ospital dahil sa COVID-19 infection.

“Stable pa rin ang aking ama, he is still on high flow of oxygen support pero tinanggal na ang ventilator kahapon and he will be starting on exercise today para mapabilis ang kanyang recovery,” kuwento ni Jinggoy.

Gusto na rin aniyang umuwi ang kanyang anak subalit nasa intensive care unit (ICU) pa ito.

“I am hoping in the next few days mailipat na siya sa room,” ani Jinggoy.

Kahapon lang umano nila nakita at nakausap ang ama.

“Nagkumustahan lang kami. `Di naman namin siya puwedeng pwersahin na magsalita agad ang sabi ko lang magpagaling ka na para makalipat ka na sa regular na room. Tumatango lang siya,” sabi ni Jinggoy.

Magiging istrikto na rin umano si Jinggoy kaya sinunog na nilang lahat ng sigarilyo ng kanyang ama para matigil na ang bisyo nito.