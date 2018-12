Jinggoy , mihangyo nga moadto sa HongKong tungod sa stress

Mihangyo sa Sandiganbayan ang kanhi senador nga si Jinggoy Estrada aron makabiyahe gawas sa nasud ug iyang ikauban ang iyang pamilya.

Niadtong Disyembre 6 misang-at ang mga abogado ni Estrada alang sa hangyo nga mopahulay sa Hong Kong, kay na pressure sa nagduol nga kampanya diin modagan ang magbabalaod sa pagka-senador sa 2019 midterm elections.

“The purpose of the travel is for the family to spend the holidays together and have more time to relax and have rest [from] the pressure of his everyday concerns before the campaign period,” matud sa gisang-at iyang mga abogado.

Sapagkakaron si Estrada gawasnon human kini naka piyansa sa kasong graft, ug dunggon pa ang kasong plunder.

Ang hangyo ni Estrada gihimo pipila ka adkaw human migawas ang dedisyon sa iyang higala nga nalambigit usab sa pork barrel scam nga si Bong Revilla Jr, nga gawasnon na human ma-acquit sa kasong plunder.