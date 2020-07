Jimuel ala-Manny bumanat PacBoy pabibo!

DESIDIDO ang panganay na anak ni World Boxing Association (WBA) welterweight champion Manny Pacquiao na maabot ang narating na kanyang ama.

O kahit paano, mahalintulad sa estilo ng kanyang tatay.

“The most important thing I’ve learned since training with my dad is positioning and balance,” kuwento ni Jimuel sa panayam ng ABS-CBN.

“He says that’s where power comes from, balance, so that’s the secret of a fighter. So, I’m always trying to apply that everytime. When I throw, I’ve got to be balanced.”

Madalas nakikita sa social media ang mag-ama na sabay nagte-training kaya pangarap ng 19-anyos na umuusbong na boksingero na makuha ang galing ng ama.

Noong nagdaang taon, gumawa ng ingay ang batang Pacquiao nang pabagsakin ang kalaban sa boksing.

Sa panig naman ni Manny, abala pa rin ito sa trabaho bilang senador at naghihintay pa ng sunod na makakalaban. (Ferdz Delos Santos)