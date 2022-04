Jimmy, Miami pinulbos Hawks

IPINAUBAYA ng Miami ang scoring kay Jimmy Butler, inako naman ng Heat ang salitang depensa sa kamador ng Atlanta na si Trae Young.

Ang resulta ay 110-86 win ng Heat tungo sa 3-1 lead kontra Hawks sa kanilang East first-round series.

Puwede nang tapusin ng Miami ang serye sa Game 5 sa Miyerkoles (araw sa Manila) sa sariling teritoryo.

Nagsumite si Butler ng 36 points – 13 dito sa second quarter nang ma-outscore ng Heat ang Hawks 30-15 at magsimulang kumalas.

“Everybody is in my ear about staying aggressive, taking more shots,” lahad ni Butler, may 10 rebounds at 4 assists pa. “Tonight was a good one. We’ve got another one we’ve got to get.”

Nagkasya lang si Young sa 9 points, 5 assists at napuwersa pa sa 5 turnovers.

Namuno sa depensa kay Young si Gabe Vincent na nakapagsumite pa ng 11 points kapalit ni Kyle Lowry sa starting lineup.

Namuno ang 24 markers ni De’Andre Hunter sa Atlanta. (VE)