Jimmy Bondoc sa DDS: Protektahan si Digong laban sa mga artista

Nagsimula noong nakaraang taon nang maglabas ng matitinding patama ang singer, songwriter na si Jimmy Bondoc sa ABS-CBN. At ngayon nga ay patuloy itong nagpapatutsada, na kahit hindi niya binanggit kung sino o ano ang kanyang pinatututsadahan, malakas ang pakiramdam ng marami na ang Kapamilya network ang tinutukoy niya.

“Balang-araw, and very soon, may maglalabasan na mga spokesperson ng biggest network. Sila ay babaliktad publicly. Kahit ang mga pinaka- vocal na spokespersons nila, artist man o iba, kung sakaling talagang matalo na ang network, ay biglang maglalabas ng “horror stories” nila, at kung papaano silang “napilitan ipagtanggol” ang sistema ng network,” sabi ni Bondoc.

“Kaya lang ako nagbababala ay dahil nakakatakot isipin na ang mga mismong tagapagtanggol nila ngayon ay, sa isang iglap, maaaring bumaligtad, upang muling yakapin ng sambayanang Pilipino,” dagdag pa niya.

May panawagan din si Bondoc.

“Maging mapagpatawad, ngunit wag sana makakalimutin. Top priority- protect the President. Siya lang ang totoo niyong kakampi,” sambit pa niya. (Athena Yap)