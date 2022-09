Jillian yumaman sa GMA

Tamang-tama lang kay Jillian Ward ang pagbida sa bagong GMA Afternoon Prime teleserye na Abot Kamay Na Pangarap dahil tulad ng character niyang si Annalyn, dumaan siya sa hirap bago makamit ang mga pangarap sa buhay.

Nagsimula bilang child star si Jillian at nagbida sa teleserye na ‘Trudis Liit’ noong 2010. Ngayon ay isa nang ganap na dalaga si Jillian at unti-unti niyang naabot ang mga pangarap niya dahil sa sipag niya sa pagtrabaho.

“Work hard with good intentions, appreciate small moments sa workplace n’yo. Hindi lang po basta ‘yung maiipon na money but also ‘yung experiences. Work hard for it, dahil worth it po ‘yan lahat,” payo ni Jillian sa mga kaedaran niya na nagtatrabaho rin para sa pamilya.

Dahil sa sipag at pagiging masinop sa kanyang mga kinikita, nakapagpatayo na ng sariling bahay si Jillian para sa kanya pamilya at nabili niya ang mga pinapangarap niyang mga sasakyan.

Thankful si Jillian sa GMA dahil naging daan sila para matupad niya nang paunti-unti ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya.

“Salamat po sa pag-alaga nila sa akin. Sa binigay nila pagmamahal sa akin, minahal at inalagaan din nila ang pamilya ko,” sey ni Jillian na kasama pa sa teleserye sina Carmina Villarroel, Richard Yap, Andre Paras, Pinky Amador, Wilma Doesnt at marami pang iba. (Ruel Mendoza)