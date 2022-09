Jillian kinaiinggitan, nili-link sa politiko

Siguro ay aware naman ang Kapuso young actress na si Jillian Ward at bida ng kasalukuyang GMA Afternoon Prime na “Abot-Kamay na Pangarap” na may mga netizens na nabibigyan ng malisya ang mga pino-post niyang pagmamay-ari na luxury cars.

Bukod sa dating pinost niya na Porsche car niya, ang latest ngayon ay ang BMW na ipinagpasalamat niyang regalo naman daw sa kanya ng kanyang mga magulang at sinabi pang ‘taping car’ niya.

May mga nagbibigay ng malisya rito base sa mga comments ng netizens na nababasa namin.

Although, marami naman ang humahanga at nagsasabing inspirasyon daw nila ang teenstar at deserve nito ang mg luxury things na nararanasan ngayon, meron at meron talagang nagli-link sa kanya sa politiko.

May nag-comment pa nga na, “Iba talaga ang nabigyan ng galing pork barrel.”

May nagsabi naman na kesyo, “Iba mag-alaga kapag may Chinese.”

Naku ha, 17 year old pa lang si Jillian at bata pa lamang ay kilala ng Kapuso child star. ‘Yung mga ganitong intriga ay pwede niyang dedmahin na lang, pero posible rin na magkaroon ng stigma ng pagkaka-link niya sa politiko, may Chinese pa.

Dami talagang nainggit kay Jillian, ha!

Cherry Pie nababaliw kay Edu

Naku, ano ang panama ng ilang mga loveteam sa real-life loveteam nina Edu Manzano at Cherry Pie Picache?

Aba, kinikilig sa kanilang dalawa ang mga netizen. Very open naman din naman kasi sila at hindi itinago ang relasyon nila even from the beginning.

At ang bagets-bagets ng birthday gift ng actress sa birthday ni Edu, tatlong klase ng pictures nito na naka-mosaic.

At sa caption ni Cherry Pie, tahasan niyang sinabi na “ito ang kinababaliwan” niya, huh!

Sabi ni Pie, “To my good looking man, no doubt… more importantly is, to this good good human being… crazy, pero… who isn’t and he’s my crazy.

“Happy happy birthday hon ko!!!

“Thank you so much for sharing your gift of life to me and to so many others you so generously share it with.

“We’ll celebrate soon!”