Jillian ‘binastos’ ni John Vic

Nagpapasalamat ang athlete-turned-actor na si John Vic de Guzman na nabigyan siya ng seryosong role sa GMA Afternoon Prime teleserye na Abot Kamay Na Pangarap.

Sa naturang teleserye, gumaganap siya bilang si Dr. Ken Prado na isang junior resident ng general surgery at magiging bully sa baguhang si Dr. Analyn Santos na ginagampanan ni Jillian Ward.

Matagal din daw na naghintay si John Vic ng malaman na papel sa isang teleserye at natuwa siya nang bigyan siya ng role bilang isang doktor.

“Matagal na rin yung last teleserye which was Owe My Love. Comedy yung role ko doon tulad nang ginagawa ko every Sunday sa The Boobay and Tekla Show. Enjoy akong magpatawa at okey lang na gawing katatawanan ang sarili ko.

“Pero siyempre, gusto ko rin na it take nila ako seriously as an actor kaya thankful ako na nabigyan ako ng seryosong role dito sa teleserye with Jillian.

“Kailangan ko raw i-bully si Jillian dito. Natawa ako kasi ang laki kong tao tapos bata ang ibu-bully ko. Pero nagawa naman namin ng maayos at okey katrabaho si Jillian. Mabilis ko siya napapaiyak!” tawa pa ni John Vic.

Dahil sa tangkad at matipuno nitong katawan, may mga nag-uudyok kay John Vic na subukan ang magpa-sexy sa mga nauuso ngayon na streaming videos.

Pero wholesome daw kasi ang image na gusto muna ni John Vic kaya pass daw muna siya sa mga offers na magpa-sexy siya. Bukod daw kasi sa showbiz, nagte-train at nagku-coach siya ng mga future volleyball players. (Ruel Mendoza)