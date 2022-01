Jho mas bet ang K-drama

May munting paalala ngayong tumataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa si volleyball stalwart Jho Maraguinot ng Perlas Spikers.

Ayon sa sikat na volleybelle via Instagram, “cases are rising again. Ingat tayo!! Stay home if you can!”

Hirit pa ng former Ateneo Lady Eagle, “madaming kdrama jan pati BTS content, Ingat friends!!!”

Nitong Huwebes, nakapagtala ng 17,220 na bagong kaso ng COVID-19 ayon sa Department of Health.

Magugunita na huling humampas ang Perlas Spikers nitong Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League noong Nobyembre. (Janiel Abby Toralba)