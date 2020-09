Jessy takot dalawin ang pamilya

NI: VINIA VIVAR

Beach ang unang-unang pupuntahan ni Jessy Mendiola once na natapos na ang COVID-19 pandemic. As we all know ay love na love ng aktres ang dagat at dito nga rin sila nagkakasundo ng boyfriend na si Luiz Manzano since they both love scuba-diving.

Dahil nga sa pandemic ay matagal-tagal na rin silang hindi nakakabalik sa beach kaya miss na miss na raw nila ang dagat. Sabik na rin siyang magtampisaw.

Good thing, kahit pandemic ay regular naman silang nagkikita ni Luis pero ang hindi raw niya nakikita matagal na ay ang kanyang pamilya dahil siyempre, afraid siya na dalawin ang mga ito for safety reasons.

“Syempre, di ba, more at risk sila so we have to be careful kapag bini-visit natin sila,” aniya.

Kaya once na safe na raw talaga, ang unang-unang gagawin niya ay puntahan ang kanyang pamilya dahil ilang buwan na raw niyang hindi nakikita ang mga ito.