Jessy sinira ang makinis na balat

Naalarma ang mga fan ni Jessy Mendiola sa katapangan na ipinapakita niya sa Instagram ngayon. Kung dati-rati, mistula siyang isang mahinang babae, na bawat panlalait ng mga fan ay iniiyakan niya.

Ngayon nga ay ibang-iba na si Jessy. Matapang at palaban sa maraming bagay.

Makikita nga sa Instagram niya ang pag­langoy-langoy niya sa ilalim ng dagat na kasama ang isang pagkalaki-laking pating.

Feeling sirena nga si Jessy nung mga oras na ‘yon. At ‘yun ang nagbigay ng ins­pirasyon sa kanya para magpa-tattoo ng kulay blue na whaleshark na kasama nga ang isang babae na mahaba ang buhok.

“Swipe left to see why I had my mermaid tattoo covered up with a whaleshark. Thank you @curiouswiji for making this possible, it’s more perso­nal now,” sabi lang ni Jessy.

Bagamat marami ang bumilib sa tapang ni Jessy, marami rin ang nanghinayang sa makinis niyang balat. Ayaw nga nila sa pagpapa-tattoo ni Jessy.

maryflorguevarra, “Sana tama na yang tattoo mo Jessy, sayang ang pagka-flawless ng skin mo, huwag mong dumihan ang makinis mong balat.”

ja.nice2768 “Sa­yang skin mo mas bagay sayo walang tattoo.”

jdc2k13 “Sayang yung skin mo Jessy kapag may tattoo maganda, maputi at makinis na marurumihan lang yan sa tattoo.”

Well, sabi nga ng bida sa The Girl In The Orange Dress, ibang-iba na siya ngayon. Ginagawa na niya kung ano ang sa tingin niya ay makakapagpaligaya sa kanya.