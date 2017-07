Jessy Mendiola, hindi sinipa sa gag show

Kinumpirma ni Jessy Mendiola na wala na siya sa gag show na Banana Sundae.

Nilinaw pa ng aktres na hindi siya tinanggal sa show dahil sa naglabasang espekulasyon na hindi umano niya nagustuhan ang pagpapasuot sa kanya ng sexy na damit.

“Sexy? Ha? Eh, sexy nga ang suot ko dito sa ASAP, tapos ang sayaw pa namin dun sa mga side-side,” sey ni Jessy sa interview sa kanya ng entertainment site na PEP.

Ikinuwento pa ni Jessy na nagkaroon ng misunderstanding sa pagitan niya at ng wardrobe assistant ng show.

“I felt bad for a while, kasi I don’t want to tolerate that kind of attitude. Pero ganoon talaga, eh. Siguro that’s the way he or she is to other people. He doesn’t see anything wrong with that.

“Siguro kasalanan ko din kasi sensitive ako pagdating sa ganoon. ‘Pag natataasan ng boses o natatalikuran, nao-offend ako. ‘Yan ‘yung time na okay na, napag-usapan na. Oo, nag-sorry siya, nag-explain siya, nag-explain ako so ‘yun, okay naman,” sey pa ni Jessy.

Pumagitna rin ang boyfriend ng aktres na si Luis Manzano dahil close raw ito sa nakabanggaan ng una.

“Kasi close sila (ni Luis), kasi siyempre nafi-feel bad siya ‘pag may ganoon. Umiiyak din ako noong time na ‘yun. I think naman may kanya-kanya lang tayong sensitivity, how we are to other people, how we treat other people. Siguro tingin niya okay lang, tapos ako naman naging over-sensitive lang,” sambit pa ni Jessy.

Kahit wala na sa gag show, may projects na nakalaan para sa aktres.

“Mayroon, pero pinag-uusapan pa. It’s a serye and a movie,” sey pa ng sexy actress.