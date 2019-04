Jessy, Luis kasal na lang ang kulang

Successful ang birthday surprise ni Jessy Mendiola sa boyfriend na si Luis Manzano! Kabado si Jessy na gawin ‘yon dahil baka mabisto siya ni Luis, pero sa video sa Instagram na inilabas ng aktres, waging-wagi ang sorpresa niya!

Present si Edu Manzano at may video greetings ang stepbrother niyang si Ryan Christian at ibang kaibigan. Nagtapos ang short video sa halikan ng lovers.

“A few hours before the surprise party, kina­kabahan ako kasi akala ko mahahalata niya but I was able to pull it off,” ani Jessy.

Isang, “You you!!!” ang sukli ni Luis sa ginawa ni Jessy.

Naku, kasal na lang talaga ang kulang kina Luis at Jessy, huh!

Ai-Ai may bagong resto

Nagbukas ng bagong resto business si Ai-Ai delas Alas kahapon, ang Hauz of Unli sa #73 Shorthon, Project 8, QC. Ibang putahe naman ang handog na pagkain ni Ai-Ai dahil sa menu na inilabas niya sa kanyang Instagram, puro unli ang nasa packages – unli wings or sisig, unli shrimp, unli pasta, unli pork chop at siyempre, unli rice!

Next naman ay showing na ang “Sons of Nanay Sabel” niya kasama ang Ex Battalion.