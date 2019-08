Jessy, Lovi sentro ng pagnanasa ng mga boylet

Kung may Bea vs Julia, Marjorie vs Gretchen na pinagpipiyestahan sa social media dahil sa awayan, may kakaibang kumpetisyon din na nabuo kahapon sa Instagram, ang involved ay ang dalawang magaganda, at seksing aktres.

Well, may Jessy Mendiola vs Lovi Poe nga na labanan kahapon. At hindi ‘yon dahil magkaaway sila, o dahil nag-agawan sila sa isang lalaki, kundi dahil sa pagpapaulan nila ng kaseksihan sa social media, o sa Instagram.

Runaway winner raw si Lovi, sa simula, dahil oo nga naman, walang takot, inhibitions si Lovi pagdating sa pagla-lantad ng kanyang alindog. At sabi nga niya kahapon sa Instagram story niya, dugo, pawis talaga ang puhunan para ma-achieve ang ganu’ng kaseksihan.

Pinakita nga ni Lovi ang sample sa kung paano siya magpagod, magbuhat ng barbell, magpapawis, gumawa ng mga nakakalokang exercise, para lang ma-ging maganda sa paningin ng marami ang mga pinu-post niya.

At ganu’n na ganu’n din naman ang eksena ni Jessy Mendiola, na wala yatang araw na hindi nagbabawas ng ‘taba’ dahil maya’t maya nga ay may ginagawa siya para lang mapanatiling maganda ang kanyang katawan.

At yes, effective ang sakrispisyo niya, dahil kahit nga si Lea Salonga, naloka sa liit ng bewang niya, at ganda ng hubog ng balakang niya.

At oo pa rin, kahit ang kanyang ‘pata’ na noon ay nilalait ng mga hater, basher niya, ngayon ay tila sinasamba na rin ang pagiging diyosa ng kaseksihan niya. Nakuha nga ni Jessy ang respeto ng mga fan dahil sa ipinapakita niyang paghihirap, magkaroon lang ng magandang katawan. Pahingi ng abs nga ang biro kay Jessy ng mga fan niya.

Pero, hindi lang ang labanan ng alindog ang nasilip ng mga fan sa kanila kahapon, kundi pati na rin ang nakakakilig na harutan nila kasama ang mga dyowa nila.

Ay, kabogera ang sweetness nina Jessy at Luis Manzano sa Boracay, ha! Ang bongga ng magdyowang ito, na kapag may time silang maglamyerda, ang dagat agad ang pinupuntahan nila.

At si Lovi, ay bongga nga, dahil bitbit din niya ang dyowa niyang si Montgomery Blencowe, na ayon sa IMDb, ay producer siya ng mga pelikulang “Marauders”, “Escape”, “The Prince” at “Heist”.

“The road to my heart is paved with paw prints,” ang caption ni Lovi sa photo nila na naglalakad habang may mga kasamang aso.

At siyempre, super kilig ang mga fan sa kanila, at feeling nga nila, finally ay siya na ang lalaking bet makasama ni Lovi forever.

Medyo nalilito lang ang mga fan kung nasaan si Lovi, dahil may photo siya na nasa beach siya, pero bigla, iba na ang photo niya sa IG.

Well, ang importante naman ay masaya ang dalaga, at nagagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin na magpapaligaya sa kanya.

Oh, siya, abang-abang pa tayo sa mga IG post nina Lovi, Jessy, ha!

‘Forever’ nina Ken, Rita benta sa mga netizen

Super aliw na aliw ang mga fan sa bagong theme song ng Barangay LS 97.1, ang “Tayo ay Forever”. Eh kasi nga, ang bongga ng pagkakakanta nina Ken Chan at Rita Daniela.

“Maganda ‘yung song, talagang feel good lang at very light. It’s about believing in forever. Hindi lang ito forever sa pagitan ng dalawang tao kundi puwede rin between friends, family, and sa lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo na dapat i-spread mo sa kanila ang forever,” sabi ni Ken.

“I have to say ‘yung mga ganitong style, ‘yung mga ganitong genre, ito ‘yung style ni Ken, lalo na ‘pag Tagalog,” say naman ni Rita.

Ang “Tayo ay Forever” music video ay humamig na ng million views sa Facebook.

Ito ay composed ng isa sa mga Barangay LS 97.1’s very own DJs Papa Obet, and was arranged by Jun Tamayo and produced by Kedy Sanchez.

“I made sure na maging bagay sa RitKen ang dating ng song when it comes to melody at kailangan masasabayan din ng lahat ng tao. Sa l­yrics, ang inisip ko ay dapat hindi lang pang romantic yung kanta, dapat puwede rin siya sa ibang bagay at sitwasyon—katulad ng pakikinig sa Barangay LS na hindi pwedeng mawala at lagi nating kasama together hanggang forever,” sabi ni Papa Obet.

Ang “Tayo ay Forever” ay available sa Apple Music, Spotify, at digital stores worldwide.