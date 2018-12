Jessy gusto nang patali kay Luis

Sa unang pagkakataon ay umamin si Jessy Mendiola na meron siyang suicidal tendency at nagawa na niyang maglaslas para wakasan ang kanyang buhay sa tindi ng depresyon na dalawang taon niyang nilabanan.

Dahil na rin sa pag-seek niya ng professional help ay nagawa niyang makatawid sa situwasyon na iyon.

Ayon pa sa leading lady ng pelikulang The Girl In The Orange Dress na panlaban ng Quantum/Star Cinema/MJM Productions sa MMFF, dinanas niya ito matapos siyang i-bash ng netizens tungkol sa kanyang pangangatawan, tawaging ‘Pata Queen’ at nang hindi na siya mabigyan ng project sa ABS-CBN 2.

Mabuti na nga raw ay hindi siya natuluyan, pero this time ay bumabawi na rin siya sa mga kanegahang ito sa kanyang buhay dahil lahat ay ginagawa niyang positibo.

Dumating na nga siya sa puntong magku-quit na permanently sa showbiz na sinuportahan naman ng kanyang dyowang si Luis Manzano, pero sa biglaang turn of events, in-offer nga sa kanya ang lead role sa pelikulang ito na isa sa walong entries para sa darating na Metro Manila Film Festival 2018.

Dito, nabuhayan at sumigla ulit ang kanyang pakiramdam at ang idea na mag-quit ay isinantabi na niya lalo na’t may movie rin siya sa Regal Entertainment Inc.

At peace with herself na ngayon si Jessy, at malaking bagay na nasa buhay niya si Luis na naging isang strong figure niya upang lumaban sa buhay.

Kaya, no wonder kung yayain siya nitong magpakasal ay hindi niya tatanggihan lalo na at ang gusto niya ay isang destination wedding na pahapyaw pa lang nilang napag-uusapan.

Good luck girl!