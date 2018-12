Jessy gaya-gaya kay Catriona

Bentang-benta sa mga Pinoy ang paepek na signature walk ni Catriona Gray nang rumampa nang naka-swimsuit sa preliminary competition ng Miss Universe 2018 na mapapanood ng live ngayon umaga sa bansa.

Nagbunyi siyempre ang mga Pinoy kaya naman nag-twitter party sila at nag-trending ang hashtag na #Catriona. Pati nga ang nakakulong na si Senator­ Leila de Lima ay super proud sa kapwa niya Bicolana.

Lumabas sa Twitter ang sulat-kamay ng senadora na nagbigay ng good luck message kay Catriona.

“Miss Universe-Phili­ppines Catriona Gray, a fellow Bicolana, makes us proud.

“Easily her persona which evinces a remarka­ble mix of grit and grace, is captivating. The best of luck to her!” mensahe ni Senator de Lima.

Isa naman si Jessy Mendiola sa mga artistang gumaya sa pinag-uusapang style ng catwalk ni Catriona­ at inilabas niya ito sa kanyang Instagram stories. May pa-slo-mo twirl din siya na paghampas ng buhok habang nakasuot ng kulay orange na dress!

Caption ng bida sa festival movie na The Girl in the Orange Dress, “I love you, Catriona!”

Sa IG naman ng manok natin sa Miss U, humiling siya ng dasal mula sa mga prayer warrior!

Sharon nag-walkout sa debut ni Frankie?

Dalaga na si Frankie Pangilinan who turned 18 years old kahapon. Pero sa mga post ni Sharon Cuneta, gina­wang Dec. 15 ang debut niya sa Shangrila BGC.

Dagdag na post pa ng megastar, very personal ang party ng panganay nila ni Sen. Kiko Pangilinan kaya non-showbiz at tanging sina Ara Mina, Sunshine Cruz at mga anak niya, mga anak ni Kris Aquino na sina Bimby at Josh, at si Leila Alcasid ang mga taga-showbiz.

Napansin ni Shawie na tulad niya, old soul din si Frankie dahil karamihan sa tinugtog ng banda ay standards. Umalis agad ang mag-asawa matapos magbihis ng gown ang anak para hindi masabihang nagbabantay.

Nagsilbing escort ni Sharon palabas ng hotel sina Josh at Bimby, dahil­ medyo masama ang pakiramdam niya. May sakit si Kris Aquino kaya hindi nakadalo pero nagpasa­lamat ang megastar sa presence ng dalawang bata.