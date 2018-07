Jessica, Richard super chikahan sa Florida

Sa mismong venue na ng Fiesta Mo Sa Flori­da ko nakita si Jessica Sanchez noong Saturday night (kahapon nang tanghali sa atin).

Kasama nga si Jessica sa TFC (The Filipino Channel) Hour at nang magkakuwentuhan sila ni Richard sa backstage ay okey na siya.

Noong una kasi, may nagkuwento sa akin na nagpapahinga si Jessica dahil medyo malat ito, pero nang makita ko na sa mismong show ay okey na siya.

Nang magkita sila ni Richard, nagkakuwentuhan sila at naalala na nagkakilala na sila noong araw.

“Favorite kasi siya nina Lorin at Venice, kaya may isang common friend kami na nagpakilala sa amin. Tuwang-tuwa sina Lorin at Venice nang ma-meet siya that time,” kuwento ni Richard.

In fairness, mabait si Jessica at wala siyang ere kahit pa sumikat siya sa American Idol noon, huh!

Very approachable si Jessica at nakikipagtsikahan siya sa kahit na sinong mga lumalapit sa kanya.

Hindi nga lang nagsasalita ng Tagalog si Jessica, kaya English kapag kinakausap siya ng mga Pinoy na um-attend sa nasabing event.

Richard todo shopping ng pasalubong kay Zion

Naku, mukhang may jet lag pa nga si Richard Gutierrez nang magkuwento sa akin na umalis ang mag-iina niyang sina Sarah Lahbati, Zion at Baby Kai pa-Hong Kong noong Friday.

Nang maka-text message ko kasi si Sarah, sinabing silang dalawa lang ni Zion ang magka-bonding sa HK, huh!

“Hahaha! Naiwan pala si Baby Kai,” natatawang sabi ni Richard nang sitahin ko habang namamasyal kami sa Disney Springs.

Nagpunta nga pala kami sa Disney Springs dahil ipi­namili ni Richard ng mga toy si Zion.

“Marami kasing bilin si Zion,” sey niya at sinabing hindi pa niya ipinamimili ng mga toy ang bunso nila dahil four months old pa lang ito.

Going back to Sarah, naikuwento niya sa akin na she’s taking over sa Instagram account ng The Upper House Hong Kong (@uppperhouse_hkg) ngayong­ araw na ito.

Favorite place ni Sarah sa Hong Kong ang nasabing hotel sa Central District ay madalas silang nag-i-stay roon.

Regine abala sa promo ng movie ni Ogie

Malapit nang ipalabas sa Cinemalaya ang ‘Kuya Wes’ ni Ogie Alcasid at siyempre pa, ang misis niyang si Regine Velasquez-Alcasid ang sobrang abala sa pagtulong sa pagpo-promote nito.

Masaya si Regine na happy si Ogie sa ‘Kuya Wes’. Siyempre, asahan na isa si Regine sa mga unang manonood ng ‘Kuya Wes’ kapag showing na ito.

Malakas nga pala ang promotions ng ‘Kuya Wes’ dahil na rin sa pagtulong ng mga kaibigan ni Ogie. Pati sina Piolo Pascual at Bb. Joyce Bernal ay nagpo-promote rin ng pelikula dahil co-producer sila sa ‘Kuya Wes’.

“Siyempre, nakaka-happy­ na marami ang tumutulong para mai-promote sa social media ‘yung ‘Kuya Wes’.

“Yes, sobrang happy ako na nagawa ko ang Kuya Wes!” pahayag ni Ogie nang makatsikahan ko kamakailan.

Inaasahan na maraming manonood sa ‘Kuya Wes’ kung saan ay kapareha ni Ogie si Ina Raymundo.