Jessica madalas tuksuhing pangit, nagparetoke

Inamin ng The Clash 3rd winner na si Jessica Villarubin na isa rin sa pangarap niyang natupad nang manalo siya ay ang pagpapa-enhance.

Hindi niya itinago o inilihim na nagpa-enhance siya after raw niyang manalo. Dati pa raw, talagang gusto na niya na magpa-enhance. Bata pa lang daw, binu-bully na siya at sinasabihan ng pangit.

Minsan feeling din niya, nagiging hadlang yun kapag nag-o-audition daw siya kahit na napaka-bongga ng talent niya bilang isang singer.

Dati raw, mababa ang confidence niya pero since nagpa-enhanced siya, kahit paano ay na-develop ang confidence niya.

Masaya rin siya dahil may bago na siyang single at masasabing kanya na, ang “Ako Naman.” Isa rin sa pangarap niya ay makapag-concert at sina Lani Misalucha at Julie Anne San Jose ang pangarap niyang makasama.

Vico humiling ng dasal

Ang daming nalungkot para kay Mayor Vico Sotto sa recent tweet niya.

Namatay na ang driver niya na close sa kanya. At ang ikinamatay ay COVID-19.

Sabi ni Vico, “Last Saturday, we lost a good friend, Kuya Vener, to covid.

Following DOH protocol, I’ll be in quarantine until March 24 (2wks fr when he last drove for me). Will continue working via zoom & phone.

Thank you for your kind messages. Pls pray, especially for his family.”

Sabi pa niya, “Na PCR test na rin kaming mga close contacts. Mamayang hapon ang resulta. Wag mag-alala ok naman po kaming lahat.. walang sintomas.

Pero kahit mag-negative ay tatapusin ko ang quarantine alinsunod sa DOH guidelines. Posible kasing nagi-incubate pa lang ang virus kaya negative.”

Kaya naka-quarantine muna ito at patuloy pa rin naman daw magta-trabaho via online.