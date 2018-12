Jessa panlaban ang malusog na boobs

Ang pampitong kandidata para sa Batch 4 ng “Abante Babe, Ganda Mo, Teh!” ay si Jessa Santos. Siya ay graduate ng Information Technology sa Baguio na may height na 5’4” with voluptuous body of 36-26-34. Certified Korean drama addict at ang favorite K actor niya ay si Lee Min Ho.

“Si Lee Min Ho, kasi ‘yung mukha niya ay parang ano, makalaglag-panty talaga, eh,” ang kinikilig niyang kuwento.

Rumaraket bilang ­ta­lent si Jessa sa iba’t ibang TV show at minsan na ring nagbida sa “Nena,” isang advocacy movie.

Si Enrique Gil ang pinapangarap niyang makatrabaho. Aniya, “kasi ang ga­ling ­niyang actor. Na sigurado ako na may matutunan ako sa ­kanya. And isa pa, mukha pa lang po kasi ni Enrique, nakaka-L na, hahahahaha!” Para kay Jessa, ang sexiest part ng body niya ay, “…‘yung boobs ko, kasi maganda ang boobs ko, eh. Tayo po ang boobs ko, eh, kaya parang panlaban ito!”

