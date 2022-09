Jessa, Dingdong waging OPM icon of all time’

Buong pusong tinanggap ng mag-asawang Jessa Zaragoza, Dingdong Avanzado ang prestihiyosong parangal para sa kanilang natatanging ambag sa OPM o Original Pilipino Music.

Tropeo at plake ang tinanggap nila mula sa ASEAN Excellence Achievers Awards 2022 na ginanap nitong Agosto 30 sa Okada Manila.

“Thank you very much to the ASEAN Excellence Achievers Awards 2022 for these wonderful recognitions (heart emoji),” sabi ni Jessa.

Tumanggap si Jessa ng Most Admired Female OPM Icon of All Time, samantalang si Dingdong naman ang Most Admired Male OPM Icon of All Time sa naturang awards night.

Kasama pa ng mag-asawa sa dining table ng okasyon ang aktor at ngayon ay Cong. Richard Gomez.

Ilan sa mga sikat na OPM songs ni Jessa ang “Bakit Pa”, “‘Di Ba’t Ikaw”, “Siya Ba Ang Dahilan” at “Pa’no Kaya”.

“Basta’t Kasama Kita”, “Makapiling Ka Sana”, “To Love Again”, “Maghihintay Sa ‘Yo” at “Tatlong Beinte Singko” naman ang ilan sa mga hit songs ni Dingdong.

Namana naman ng kanilang anak na si Jayda Avanzado ang husay ng kanyang mga magulang sa pag-awit at ngayon ay tinatahak ang larangan ng mga ito. (Batuts Lopez)