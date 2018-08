Jeron kumasa sa ‘Kiki’ dance challenge

Serious ang relasyon ni Jeron Teng sa girlfriend na si Jeanine Tsoi, pero nilinaw ng Alaska team player na wala pa naman silang planong dalhin ‘yon sa next level, so hindi pa muna sila magpapakasal.

Sa ngayon, sobrang ine-enjoy pa nila ang relasyon nilang dalawa.

Ibang Jeron Teng ang makikita natin sa #AnythingGoes with @junlalin! Abangan mamayang 3 pm 🏀🏀🏀 Posted by Abante News Online on Thursday, August 23, 2018

Sabi pa ni Jeron, hindi naman niya bibiglain ang lahat at bigla na lang siyang magpo-propose ng kasal kay Jeanine.

Biro nga ni Jeron sa guesting niya kahapon sa Abante online show ko na Anything Goes, ako raw ang isa sa mga unang makakaalam kung sakaling may balak na silang magpakasal ni Jeanine.

Samantala, dahil nag-opening na nga ang new season ng PBA ay busy na naman sa practice si Jeron.

Si Jeanine naman daw, very supportive sa career niya bilang PBA player.

Hindi rin daw si Jeanine ‘yung tipong demanding, pero sinisigurado raw niya na kapag wala siyang practice ay nagba-bonding silang dalawa.

Madalas nga, nagbi-beach silang dalawa ni Jeanine.

Hindi nga rin pala uso sa mag-sweethearts ‘yung sobrang selosan dahil nauunawaan nila ang isa’t isa at hindi naman healthy sa isang relasyon ang ganoon.

Mapapanood pa nga rin pala sa Abante News Online sa Facebook ang video ng Anything Goes with Jun Lalin online show at maaaliw kayo kay Jeron dahil hinamon ko siya na mag-Kiki Dance, pero bago siya nagsayaw ay hinamon din ako ni Jeron na mag-Kiki Dance rin at hindi ko naman siya inurungan.

May isa pa ring dance challenge na ginawa si Jeron na mapapanood n’yo sa online show ko, kaya check n’yo na ‘yon sa Abante News Online sa Facebook, huh!

‘OA’ concert ni Ogie tagumpay

Sobrang happy ako sa success ng OA, ang 30th anniversary concert ni Ogie Alcasid na ginanap kagabi sa Smart Araneta Coliseum.

Sobrang na-touch si Ogie dahil may ma­laking backfraft malapit sa kanyang dres­sing room na wine-welcome back siya sa Big Dome.

Sabi ni Ogie, 2005 pa raw kasi ‘yung last time na nag-concert siya roon, kaya homecoming na rin niya ‘yon sa nasabing lugar.

Sabi ni Ogie, sobrang touched siya sa mga kaibigan niyang sumuporta sa kanyang concert.

Next week, ang birthday naman niya ang aasikasuhin ni Ogie.

Jolo enjoy sa ‘Probinsyano’

Madalas mag-post si Cavite Vice Governor Jolo Revilla sa kanyang Instagram account ng pictures niya kasama ang FPJ’s Ang Probinsyano.

Mukhang enjoy nga si Jolo sa nasabing action series.

Pero ang alam ko, mag-aaral sa Amerika nang ilang weeks si Jolo, so, mawawala kaya muna siya sa nasabing series?

Well…