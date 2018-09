Jeric wagi sa aktingan, kantahan sa ‘Abantelliling’

Natutuwa kami for Jeric Gonzales dahil malaki ang improvement niya pagdating sa acting. Sa gitna ng mga puna o batikos ay pinag­tuunan niya ng pansin ang matiyagang pagwo-workshop at advise ng mga director para mapagbuti niya ang kanyang acting sa mga teleserye.

Sa “Kambal, Kari­bal” ay napansin na ang mala­king improvement niya sa acting lalo na sa napanood naming trailer ng “Ika-5 Utos” na magsisimulang umere sa Lunes, Sept. 10.

Medyo matindi ang mga eksena dito under the supervision of Direk Laurice Guillen na sob­rang istrikto at naninigaw sa gitna ng mara­ming production staff. Hindi raw naman sila nao-offend bagkus pinagbubuti nila ang bawat eksena.

Ang pi­nanghi­hi­na­yangan lang namin ay ang singing career ni Jeric na hindi man lang binibig­yang-pansin ng GMA.

Maganda ang boses ni Jeric as a singer na may angking talent sa aspektong ito na nakakagawa o nakakasulat ng mga kanta.

Matagal nang nanga­ngarap si Jeric na magka-album at sana mapansin ito ng GMA Records. ­Guwapo na, magaling pang kumanta.

Well, balita ko ay may isang tao na gustong mag-produce ng album ni ­Jeric, at sana nga ay matuloy ‘yon.

Siyanga pala, marami ang natuwa sa guesting ni Jeric sa “Abantell­iling” nina Dondon Sermino at Rey Pumaloy. Nakita nga kasi nila kung gaano kahusay na artista ang binata.

Napasabak siya sa aktingan, ginaya pa niya si Jake Vargas, at pasado ang panggagaya niya, ha! Parang nag-mini concert din siya, at winner pa rin.

Ang dami ngang nagsabi na super lamig ng boses ni Jeric, at dapat lang na magkaroon siya ng album. Ngayon pa lang, inaabangan na ng mga fan niya ang kanyang album, na sana nga ay matuloy talaga.