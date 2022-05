Jeric, Therese wagi sa India

Umani ng parangal ang Philippine entry na Broken Blossoms sa Mokkho International Film Festival sa India.

Sa IG account ni Direk Louie Ignacio, pinost nito ang mga nakuhang awards ng dinirek niyang pelikula na bida sina Jeric Gonzales at Therese Malvar.

Caption pa niya: “Congratulations Team Broken Blooms. Congrats Bentria Productions big boss Engr. Benjie Austria @theresemalvar @jericgonzales07.”

Best Narrative Feature Film ang Broken Blooms. Special Jury Award naman ang nakuha ni Direk Louie bilang director.

Critics Choice Award naman ang ginawad kina Jeric at Therese sa categories na Best Actor and Best Actress in an Indie. (Ruel Mendoza)