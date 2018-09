Jeric nasindak kay Jean

Tagumpay ang pilot episode ng Ika-5 Utos na nag-pilot noong Lunes after 24 Oras. Patayan na agad at awayan sa pilot episode palang kaya puro aksyon ang mga eksena.

Lalong napansin ang malaking improvement ni Jeric Gonzales pagdating sa akting. Mukhang ito na ang right project na akma kay Jeric. Pero nasindak yata si Jeric kay Jean Garcia na ina niya sa Ika-5 Utos.

Magagaling kasi mga senior stars ng nasabing teleserye at si Direk Laurice Guillen pa ang direktor na very strict daw at walang pinangingilagan na actors. Kaya naman maganda ang kinalabasan ng bawat eksena.

Ang ika-5 Utos ang pumalit sa Contessa na napapanood after Eat Bulaga sa GMA.

Nora as National Artist ipu-push ni Imee

Natutuwa si Ilocos Norte Gov Imee Marcos kay Liza Diño dahil inaalagaan daw nito ang Film Industry dito sa Pilipinas. Noon kasi ay ‘yan ang ginagawa ni Imee.

Siya ang nagtatag ng Experimental Cinema of the Philippines na naka-focus sa Film Industry. Ang ina niyang si Gng. Imelda Marcos at kapatid na si Irene ay parehong kulturada.

Kaya nagtataka siya kung ano na ang nangyari sa Film Industry natin na naungusan na ng mga karatig bansa dito sa Asia. Maski sa balwarte niya sa Ilocos ay pino-promote niya ang film via sa mga short films competition na tourism ang topic.

Si Imee ang pinakakalog sa mga Marcos at aminado siya na babaeng bakla gaya ng nanay niya. Love nila mga beki kaya noong panahon nila ay maraming sumikat na beking desig­ners.

Bukod diyan ay aminadong Noranian at ikakampanya raw niya na mailagay na ang nag-iisang superstar sa National Artist na matagal nang napupulitika. Sana matuloy na this year.

Marian kaakit-akit pa rin

Kahit may asawa na si Marian Rivera ay malakas pa rin ang appeal sa mga netizen. May anak na yan pero siya pa rin ang number one endorser at kaya hindi tumitigil ang maraming humihiling na maging endorser siya ng kanilang produkto.

Kailan lang ay Canesten naman ang kumuha ng serbisyo niya para i-promote ang produkto. Kung puwede nga lang na mag-endorso ng mga magkalaban na produkto ay santambak ang kukuha sa kanya.

Ang maganda kasi kay Marian ay alaga niya ang kanyang pangangatawan at kaakit-akit sa mga tao.

Ruru, Barbie benta sa mga fan

Nag-click agad ang mga eksena nina Barbie Forteza at Ruru Madrid sa Inday Will Always Love You. Nagte-trending sila sa Twitter at aliw na aliw ang mga manood sa kanila.

Kaya naman natutuwa si Ruru at nire-re­tweet niya ang mga papuri ng mga netizens sa kanya. Hindi lang namin alam kung hanggang kailan siya doon.

Habang naghihintay siya ng next project niya ay semi-regular muna siya sa Bubble Gang na ini-enjoy rin niya ang mga eksena dun na nakakatawa talaga. Wish niya na maging regular din siya doon bukod sa Sunday Pinasaya.

Direk Bert balik trabaho

Balik taping naman si Direk Bert de Leon na nag-leave ng two weeks at nagpunta sa Amerika for personal matters. Si Direk Bert ang direktor ng Pepito Manaloto na napapanood tuwing Sabado at Bubble Gang tuwing Biyernes sa GMA. Siya rin ang direktor ng PMPC 10th Star Awards For Music recently.