JerGer abangan sa Sportalakan

GOOD day mga ka-Abante, isa na namang pinagpalang linggo ang nagdaan.

Kahit dumoble ang taas ng kaso ng COVID-19, madami na rin ang nabiyayaan ng bakuna.

***

Mga fans ng collegiate basketball at PBA, nag umpisa na ang bagong talkshow na tambalan namin na hindi sa hardcourt , kung hindi sa programa ni dating PBA player Gerry “Mr. Cool” Esplana, ito ay ang MAN to MAN ni JerGer sa Sportalakan kaya guys abangan niyo tuwing Lunes at Miyerkoles.

Sigurado ko itong show namin ay puno ng daldalan, walwalan, harutan at katatawanan. Lahat naman ay usapang basketball.

Hindi kaila sa mundo ng basketball ang kakenkoyan ni coach Esplana, pareho kaming marami masasayang kwento at joke time kaya abangan po.

Madami din tayong shoutout at kung ano-ano pa. Makakasama din namin dito sa programa ang beauty queen na si Sarah Asido.

Ramdam na natin ang election fever, kahit na sabihin natin na nasa pandemic crisis tayo. Lahat ng bagay at pangyayari ay nauuwi parati sa darating na 2022 National Elections.

Kaya mahirap paniwalaan lahat ng nababasa o naririnig natin. Dahil kada dumadating ang taon bago mag-election, siraan nang siraan at punahan na walang tigil.

Tignan at pakiramdaman na lang natin ang performance at serbisyo ng mga politiko para hindi na tayo malito pa. Lalo na itong COVID-19, kung hindi kayo nakatanggap ng ayuda, aba eh baka naman iboto ninyo pa ang mga idol niyong politko.

Huwag tayong makakalimot sa mga politikong nagpahirap sa atin nitong dalawang taong krisis ng COVID-19.

Importante sa lahat kahit sa larangan ng basketball at politika ay ang continuity at program. ‘Yan ang sikreto ng isang magandang programa, may kasabihan “if ain’t broken don’t fix it” kaya go lang.

Importante din’ yung may paniniwala ka sa sistema, committed at you need to make things happen.

***

My deepest sympathy to the family of my boss from Purefoods Mr. Rene Buhain, who passed away last week.

Also to my beloved second father Ricardo Go of Sulpicio Lines who passed away last Sunday, our sincerest condolences to Aie Baby Go, Ryan, Genevieve, Ritchie, Tanya, Chiqui and Emerson.

***

