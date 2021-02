Jeremy tinawag na ‘coronavirus’

HINDI sapat ang resume ni one-time NBA champion Jeremy Lin sa mata ng mga Kano nang makaranas pa rin ito ng racial discrimination.

Kahit matagal na kasi itong naninirahan sa Tate at naglaro na ng halos 10 taon sa pinakasikat na basketball league na NBA, hindi pa rin ito ligtas sa mga panlalait.

“We are tired of Asian American kids growing up and being asked where they’re REALLY from, of having our eyes moked, of being objective as exotic or being told we’re inherently unattractive,” wika nito.

Minsan aniya ay naranasan din niyang mabansagang ‘coronavirus’ dahil may dugong Asian ito.

“Being a 9 year NBA veteran doesn’t protect me from being called ‘coronavirus’ on the court,” sentimyento pa nito.

Magugunitang nagkamada ng NBA title si 6-foot-3 guard Lin taong 2019 sa koponang Toronto Raptors.

Ngayon ay subsob naman ito sa NBA G-League team na Santa Cruz Warriors.

Si Jeremy rin ang kauna-unahang Asian player na nagkamit ng kampeonato sa nasabing liga. (Aivan Episcope)