Jeremy kay Kai : Laban Lang!

LABAN lang.

Ganito rin ang gustong iparating ni Taiwanese-American Jeremy Lin kay Kai Zachary Sotto, kahit hindi na-draft ang 7-foot-2 Filipino sa 76th National Basketball Association 2022 Draft noong Huwebes sa Brooklyn, New York.

Undrafted din si Lin noong 2010 pero nakapasok sa liga bilang free agent. Sa bisa ng five-game winning streak na minaniobra niya para sa New York Knicks noong 2012, pumutok ang ‘Linsanity’ kahit panandalian lang.

Kailangan lang daw magtiwala si Kai sa sarili.

“Stay confident, keep working hard and just trust that, as long as (he’s) consistent, (he) will find a home,” ani Lin, 33, sa ESPN Asia Linggo.

Hindi aniya nasusukat ang tagumpay sa pagkaka-draft.

“Because there’s so many people that get drafted and fall off, and there’s so many people that go undrafted and fall in,” panapos na giit ng 6-foot-4 point guard.

Si Lin ang unang Asian-American NBA champion, kasama sa 2019 team nina Kawhi Leonard at Kyle Lowry sa Toronto Raptors.

Tumagal din ng isang dekada ang karera ni Lin sa NBA noong 2010-19. Nasa Chinese Basketball Association siya sapul noong 2019 hanggang sa kasalukuyan. (Vladi Eduarte)