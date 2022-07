Jeremy adik sa alindog ni Pia

Matindi talaga ang pagkahumaling ni Jeremy Jauncey kay si Pia Wurtzbach.

Kunsabagay, sa ganda ni Miss Miss Universe 2015, kahit sinong lalake ay mababaliw sa kanya.

Bakit ba nababaliw si Jeremy kay Pia? Ang Pinay actress-beauty queen kasi ang bida sa latest Instagram video post ni Jeremy.

Pinagsama-sama ni Jeremy ang mga photo, video ni Pia sa mga bakasyon nila sa Greece para ipangalandakang natupad ng binata ang pangako sa kasintahan, na ipapalasap ang kaligayahan sa Santorini.

“Pia’s back! She told me when we first got together that I had been her lifelong dream to visit Santorini, so I promised I’d keep bringing her back to Greece…” sabi ni Jeremy.

Sa video, walang pangit moment si Pia. Mula sa kanyang magandang mukha, pamatay na kaseksihan, pinakita ni Jeremy.

Asahang bubusugin pa ni Jeremy si Pia sa mas marami pa nilang travel. (Rey Pumaloy)