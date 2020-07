Jennylyn reyna ng mga kritiko ni Digong

Walang dudang ini-enjoy ni Jennylyn Mercado ang atensyong nakukuha niya mula sa mga anti-Digong at sa mga kalaban ng ABS-CBN. Kung ang iba ay nasusuka na sa toxic o negative vibes sa Twitter, naaaliw naman si Jennylyn sa sitwasyon niya.

“Ang saya pala talaga sa Twitter. Huwag niyo na akong tawaging Jen, call me Bessie!” tweet niya.

May mga pumupuri sa aktres sa pagiging vocal sa pagtuligsa sa gobyerno. At tinatawag na nga siyang ‘Queen’, ‘Reyna” ng mga kapwa niya kritiko, pati na ng mga tagapagtanggol ng ABS-CBN, kaya naman ang pakiusap niya sa kanila ay ‘Bessie’ na lang ang itawag sa kanya.

Ang ‘Bessie’ ay gay lingo ng ‘bestfriend’.

***

Eula kabado sa tawag ng mga boss

Kabado na si Eula Valdez sa posibleng maagang pagtatapos ng kanilang teleserye na Love Thy Woman sa ere, ngayong paunti-unti ay sinimulan na ng ABS-CBN ang pagle-lay off ng kanilang mga empleyado.

Nagpahayag ng kalungkutan si Eula sa mga nasibak na sa trabaho, kasunod ang pag-aalala sa puwedeng maging kapalaran ng kanilang team.

“This is a sad, sad day. I am feeling ambivalent at work, Kapamilya employees too distraught to speak. Sympathizing, as friends, co-workers from other business units, department, workers new and old, even network icons who have been with ABSCBN for more than half their lives were let go. The staff and crew of our show, “Love Thy Woman” continue to strive to bring you a good show as that’s how the network honed them. Putting on brave faces. But I know, it worries them if they too will receive the dreaded call.”

Ang sinasabing tawag ay ang pag-anunsiyo nga na sibak na sila.