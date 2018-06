Jennylyn kumikinang ang mga mata dahil sa boylet

Hindi lang daw lovelife ang nagpapa-bloom kay Jennylyn Mercado lately. Kitang-kita kasi sa kanyang mga mata na very inspired siya sa tuwing nagkukwento tungkol sa unico hijo niyang si Jazz.

Isa nga rito ay ang pinakabago nilang kinahihiligan ngayong hindi pa tapos ang bakasyon —a ng pagsi-swimming. Masayang ibinahagi ni Jen na isa raw itong exercise kay Jazz na talagang nae-enjoy niya everyday. Masaya ang Kapuso star para sa anak dahil nakikita raw niyang tawa ito nang tawa kapag nasa tubig.

Dagdag pa ni Jen, nakakatulong din daw ang kanyang pagiging ina kay Jazz sa kanyang role sa The Cure dahil tulad niya, isa ring nanay si Charity. At ngayong hiwalay na sila ni Greg (Tom Rodriguez) sa nasabing GMA series, paano na kaya gagawin ni Charity na ipaglaban ang kanyang anak na si Hope (Leanne Bautista)? Abangan ‘yan sa The Cure gabi-gabi sa GMA! (Joe Barrameda)

Carla na-disappoint sa tatay niya

Kilala bilang isang mahusay na aktres, challenge accepted na naman para kay Carla Abellana ang role niya sa episode ng Magpakailanman ngayong Sabado (Hunyo 30). Carla will be pla­ying the role of Joyce, isang Daddy’s girl na ang tanging gusto ay makasal ang kanyang mga magulang. Pero malalaman niyang may tunay pala talagang pamilya ang kanyang ama. Madi-disappoint nga siya sa kanyang ama. Pero, ano kaya ang gagawin niya?

Paano kaya haharapin ni Joyce ang pagsubok na ito sa kanyang buhay? Makakasama ni Carla sa Magpakailanman episode na ito sina Roi Vinzon at Yayo Aguila.

Jean, Gelli, Valerie napasabak agad sa matinding drama

Base na rin sa BTS photos mula sa kanilang taping, tila mabibigat ang mga eksenang masasaksihan natin sa upcoming series ng GMA na Ika-5 Utos. Sinasabing ang kuwento ay tungkol sa tatlong babaeng magkakaibigan na masisira ang relasyon dahil sa mga pagsubok sa kanilang buhay.

Pero ang mga cast nito na pinangungunahan nina Jean Garcia, Gelli de Belen at Valerie Concepcion, aba, BFFs o best friends forever na agad ang peg. Si Jean nga sinabing ito raw ang cast na talagang nakasundo niya agad dahil bukod sa mga professional, napakakukulit.

In fact, ilan nga sa kanila ang nakisali sa trending dance craze na Bboom Bboom dance. Komportable na raw sila sa isa’t isa kaya naman nagagawa na nilang makipaglokohan sa lahat. Kaloka, huh!

Kate Valdez malakas ang sex appeal

Napakagandang bihisan ni Kate Valdez. Bukod sa ganda ng hubog ng kanyang katawan, magaling mag-project ang bagets kaya naman napakasarap tingnan ng mga litrato niya.

Bagay na bagay sa kanya ang mga dress at gownna isinusuot para sa isang local brand dahil maganda ang bagsak ng mga ito sa balingkinitang katawan ng dalaga. Idagdag pa ang matatalas niyang tingin at malalambing na ngiti, kayang-kaya niya maging pa-sweet photo man iyan o couture style!

She has the makings of a supermodel dahil asset niya ang kanyang glowing morena skin at fierce na facial features. Napakasarap bihisan ng Onanay actress, at siguradong dadami ang makakapansin sa kanya sa oras na umere na ang kanyang serye with Mikee Quintos and the one and only Superstar Nora Aunor! Eh, malakas naman talaga ang sex appeal niya.