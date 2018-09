Jennylyn gustong sampalin,taray ni Katrina

Sa nalalapit na pagtatapos ng The Stepdaughters, medyo mapapahinga raw muna si Katrina Halili sa paglabas niya bilang kontrabida. Balak muna ng aktres na magbakasyon kasama ang kanyang anak na si Katie kapag nag-last taping daw na raw sila ng teleserye.

“Mas magiging madalas na ang bonding namin ni Katie. Unlike before na late na ako nakakauwi or maaga akong umaalis ng bahay.

“Gusto kong magbakasyon muna kaming dalawa bago ako magsimula ng bagong show.

“Baka dito-dito lang kami sa Pilipinas. Baka kasi may mga guestings din akong gawin, sayang din, ‘di ba? Pambayad din ng mga bills iyon.

“Pero gusto kong ma-enjoy na kasama ang anak ko muna,” ngiti pa ni Katrina.

Sana raw sa susunod na teleser­ye niya, si Jennylyn Mercado naman daw ang makasama niya. Na-realize ni Katrina na si Jen na lang ang hindi pa niya napapakitaan ng katarayan at kamalditahan niya sa isang teleserye.

“Actually nagkasama na kami ni Jen, pero mga bata pa kami noon. That was Forever In My Heart noong 2004. Hindi pa ako full blown na kontrabida noon kasi mga baguhan pa lang kami nila Jen that time.

“Tapos hindi na ulit kami nagkasama. Halos lahat na ng mga lead actresses ng GMA-7 ay naging kontrabida ako. Mula pa noon kay Angel Locsin, Marian Rivera, Carla Abellana, Yasmien Kurdi, Heart Evangelista, Iza Calzado, Rhian Ramos at ngayon si Megan Young.

“Pati nga kay Ken Chan naging kontrabida ako at kay Tita Gloria Romero at Jaclyn Jose nakatikim ng kamalditahan ko, ‘di ba?

“Kaya si Jennylyn na lang talaga ang natitira. Kaya kailangan humanda siya!” malakas na tawa pa ni Katrina.

Pero gusto raw ni Katrina na bongga ang kuwento ng pagsasamahan nila ni Jennylyn.

“Since ang tagal naming ‘di nagkasama, gusto ko siyempre, maganda ang kuwento ng rivalry namin. ‘Yung ‘di lang basta maldita ako at nananampal. May rason ang lahat at aktingan talaga kami ni Jen.

“Sana matupad iyon, ‘di ba? Magandang reunion namin iyon ni Jen since kami ang mga original na nagsimula sa Starstruck,”­ pagtapos pa ni Katrina Halili. (Ruel Mendoza)