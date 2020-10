Jennylyn, Dennis relasyon pinatibay ng virus

Limang taon din nang huling magkasama sa serye ang mag-sweetheart na sina Jennylyn Mercado at Dennis Trillo. Kaya siguradong marami na ang nag-aabang sa pagsasama nilang muli sa mini-series ng GMA-7 na “I Can See You” sa episode na :”Truly Madly Deadly” simula ngayong Lunes, October 19.

Si Jennylyn ay nauna nang na-experience ang lock in taping nang tapusin niya ang Descendants of the Sun. Kaya with this one, pwedeng wala nana masyadong adjustment tulad ng social distancing dahil sila namang dalawa ang magkasama sa lock in taping.

“Siyempre, iba pa rin yung kapag nasa bahay kayo talaga at nasa taping na araw-araw kayong magkasama. Yung social distancing, siyempre sa aming dalawa, wala. Pero sa mga katrabaho namin sa taping, meron.”

Sabi pa ni Jennylyn, “Palaging may mask, may face shield at alcohol sa bulsa. Social distancing kapag hindi nagti-take.”

Nakakapanibago nga raw ang lock in taping sabi ni Dennis kaya mabuti na lang daw at silang dalawa ng girlfriend ang magkasama.

“Nakakapanibago talaga pero mabuti na lang na kaming dalawa ang magkasama. Sa Kuwarto and all kaya masaya pa rin. Pero, nakakapanibago, iba na yung pamamaraan ng taping ngayon, yung procedures nila. Mas iniisip nila ang safety ng lahat.”

Napa- “naks!” naman kami sa naging sagot ni Dennis nang tanungin namin ito kung ano ang naging realization nila sa kanilang relasyon sa napagdaanan nila ngayong pandemic.

Sey niya, “Siguro, na-realized ko na sa relasyon namin, kahit na anong dumating sa buhay namin, kaya na naming malagpasan.

“Wala nang titindi pa sa pinagdaraanan natin ngayon. So kung malagpasan mo ‘to, ibig sabihin, lahat kaya mo na na masaya kayo na magkasama.”

At sabi rin ni Jennylyn, “Hindi madali ang pinagdadaanan ngayon. Halos lahat, pantay-pantay ngayon at dito mo mari-realized na ang importante pala, yung mga bagay na nandiyan lang sa paligid mo. Yung pamilya mo, mga mahal mo sa buhay at mari-realized mo na yung mga luxury things, hindi na importante ‘yan.

“Ang importante, kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Safe kayo, healthy kayo at masaya kayo.”

Khalil kabado sa Siyete

Ramdam na ramdam ni Khalil Ramos ang pagiging isang Kapuso na niya ngayon at ang ginawang paraan ng GMA Network at GMAAC na pagwe-welcome sa kanya.

Na sa loob nga ng ilang linggo ay naging isang pahulaan sa lahat kung sino ang bagong Kapuso.

“Overwhelming po ang pagtanggap sa akin ng Artist Center at GMA. Itong launch ko, sabi ko nga kay Gabbi (Garcia), yung mga araw leading to the launch, hindi ako sanay. Mostly chill lang ako. I just love creating contents.

“Sabi ko nga kay Gabbi, hindi ako sanay na may ganitong grand launch. Sobrang nao-overwhelm ako. Kinakabahan din. Tini-tease nila ko, hindi ko alam kung ano ang magiging reaction ng tao. Pero, palagi akong nire-reassure ng pamilya ko at ni Gabbi na relax ka lang, 9 years ka na sa industriya, kayang-kaya mo ‘yan.”

Aware rin daw siya sa iba-ibang hula ng netizens kung sino ang bagong Kapuso. ‘Di ba nga’t may Inigo Pascual pa na hula. At mas kinabahan pa raw siya dahil baka ma-disappoint na siya pala.

“Pero sabi ng mommy ko, okay lang ‘yan na hindi nga nila mahulaan. Pero nang mahalata na ako, marami na ang nagku-comment at pati ang mga fan. And noong launch day, I’m very thankful how it turned out. Sobrang grateful ako na maganda at naging mainit ang pagtanggap.

“I’m very happy and I feel like I’m in cloud 9.”

Natatawa rin si Khalil na sinagot ang tanong namin kung may ibang mga kasamahan niya dati ang nagtanong sa kanya o nagsabi na isama rin sila sa paglipat.

“Wala, wala naman nagtanong o nagsabi. Saka siguro kung gusto man nilang lumipat, baka hindi ako ang dapat tanungin or right person kung paano ang gagawin nila,” sagot niya.