Jennylyn, Dennis hindi ikakasal sa simbahan

Tila hindi lamang sina Ellen Adarna at Derek Ramsay ang mga engaged couple na balitang ngayong buwan ng November ikakasal.

Kung ang dalawa ay sa isang resort sa Bataan ang balitang location ng kasal nila, may nakapagsabi naman sa amin na ngayong November na rin daw ikakasal ang kaka-engaged pa lang din na mga Kapuso stars na sina Dennis Trillo at Jennlyn Mercado.

At kung tama ang kuwentong nakarating sa amin, civil wedding muna raw sina Dennis at Jen. So posibleng eventually, baka mag-church wedding din sila.

Siyempre, good news kapag may mga showbiz couple na tulad nila na still, may pagpapahalaga pa rin talaga sa kasal.

Juday binigay hininga kay Yohan

Literal na ‘hininga’ nga ni Judy Ann Santos ang binigay niya para sa anak na si Yohan Agoncillo. Open naman si Juday at Ryan Agoncillo na adopted nila si Yohan pero since baby ito, talagang masasabing ibinigay at ibibigay ni Juday ang hininga niya para sa anak.

Gano’n niya ito kamahal.

Sa Instagram post ni Juday, pinost niya ang mga letter balloons para sa 17th birthday ni Yohan at nag-caption siya na, “Hininga ko lahat yan anak…”

At sa kanyang birthday message rito, hindi ito makapaniwalang 17 years old na ang anak at nagugulat din daw siya kung paano, halos pareho sila sa maraming bagay kaya “twin” ang tawag niya.

Sabi ni Juday, “17!!?? What??? No!!! Oh my sweet baby love… my answered prayer, my twin in so many ways (kahit ako nagugulat) It’s amazing how we saw you grow up and mature right before our very eyes. You’re doing great my love… life can be tough and unforgiving… but, don’t you worry my dear love… mommy and daddy will be behind you all the way. (Hanggang manabang ka!) We love you so much sweetheart. Happy Birthday our forever baby girl.”

At saka ito may pahabol na next year daw, ika-count na nilang pabaligtad ang edad nito.”

Richard iniwan puso kay Melody

Napaka-“wagas” naman talaga ng pagmamahal ni Richard Yap sa kanyang Misis na si Melody Yap. Imagine, kahit na tatlong dekada na silang magkasama bilang mag-asawa, para rito, ang puso niya ay ito lang talaga ang pwedeng mag-claim, huh!

Tinanong kasi namin ito base sa kanyang unang full-length primetime series bilang Kapuso, ang ‘I Left My Heart in Sorsogon’ na magpi-premiere na sa November 15 kung sa buhay niya, merong pagkakataon na nasabi niyang, “I Left My Heart—” whether tao ito o lugar.

Sa kanilang tatlong mga bida ng serye na sina Heart Evangelista at Paolo Contis, si Richard ang may depinidong sagot talaga.

Aniya, “There was a time in my life na nagkahiwalay kami as girlfriend/boyfriend with my wife. Pero parang at the end of it all, I found out na naiwan ko ang puso ko sa kanya talaga.

“Kahit na I was supposed to have another girlfriend that I’m supposed to get married to, siya pa rin ang hinahanap ko.

“So parang gano’n, naiwan ko ang puso ko sa kanya and I have to go back to her to claim it and now we’re together and we live together for 31 years na.”