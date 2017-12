Jennylyn braless sa harap ni Derek

Petmalu na, level up pa, ang performance nina Jennylyn Mercado at Derek Ramsay, pati na direksyon ni Dan Villegas sa festival entry ng Quantum Films na All of You.

Lutang na lutang kasi ang galing ng dalawang bida mula sa simpleng eksena hanggang sa eksenang nagbabangayan na sila sa kalye dahil sa magkaiba nilang pananaw sa pag-ibig at kasal.

Towards the end, ‘yung mga eksena nilang tahimik lang patungo sa pagtatapos ng pelikula ay classic ang dating.

Ayaw naming maging spoiler dahil, ayon kay Atty. Joji Alonso, isa sa producers ng AOU, pinag-isipan pa nila ang magiging ending ng pelikula.

Sa movie, ilang beses naikama ni Derek si Jen.

Ilang beses din silang naglaplapan. Todo-bigay sa lahat ng eksena.

May eksena nga na halos topless na si Jen at ‘yun ay nu’ng magtanggal siya ng bra sa harap ng nakahigang si Derek.

Habang pinanonood namin ang AOY, nakita namin sa dalawa sina Vilma Santos at Christopher de Leon sa mga pelikulang Relasyon at Broken Marriage.