Jennica gumanda nang mahiwalay kay Alwyn

Marami ang nakapansin na blooming at fresh ngayon si Jennica Garci.

Nasilip nga ng mga fan ang ang ‘morning look’ niya sa lock-in taping ng ‘Las Hermanas.’ Sabi nga ng mga fan, mas gumanda si Jennica nang mahiwalay kay Alwyn Uytingco, ha!

“This is how my morning looks like ever since my lock-in taping in Pampanga started for GMA’s Las Hermanas,” post ni Jennica sa Instagram.

Masaya si Jennica na nakabalik na siya sa showbiz. At kabi-kabila ang suportang natatanggap niya mula sa mga tao sa showbiz, at mga fan na rin.

“Wow. Balik ulit sa pag-arte keep on fighting and stay safe po!” sabi ng mga fan ni Jennica.

Gagampanan ni Jennica ang karakter ni Brenda, ang magiging karibal ni Dorothy na bibigyang-buhay naman ni Yasmien Kurdi.

Bukod kay Yasmien, bibida rin sa Las Hermanas ang nagbabalik-Kapuso na si Albert Martinez pati na rin sina Thea Tolentino, Faith da Silva, at Jason Abalos. (Dondon Sermino)