Jennica Garcia iniligtas ang bangkay

Kahanga-hanga ang kabayanihan ng anak ni Jean Garcia na si Jennica Garcia-Uytingco nang samahan niya ang grupong kinabibilangan na Alliance Search and Rescue.

Lumusong ang team nila sa Marikina para tulungang ilikas ang mga residenteng nalubog ang bahay sa baha. Isa sa mga nakakaantig-damdamin na ginawa nina Jennica ay ang pagbitbit nila ng bangkay ng isang matandang babaeng homeless.

Sa IG post ni Jennica, nanghiram sila ng bangka at doon isinakay ang bangkay. Nilangoy at sinagwan nila sa pamamagitan ng mga kamay ang banka hangang makarating sa lupa.

***

Michele Gumabao nag-ala-VP Leni

Kanya-kanyang panawagan ang mga Pinoy celebrity sa social media ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo.

Nandiyan sina Catriona Gray, Ina Raymundo, Anne Curtis Smith, Isabelle Daza at iba pa, na nakikiusap sa kanilang mga follower na mag-donate sa mga charitable group.

Si Angel Locsin ay binanggit ang Philippine Red Cross na siyang dapat na pagdalhan ng tulong.

Dasal naman ang handog nina Ogie Alcasid, Sharon Cuneta sa mga biktima ng kalamidad. Ganun din si Gerald Anderson.

Nagmistulang si Vice President Leni Robredo naman si Michele Gumabao na nanguna sa pagpapakain ng lugaw sa mga nasalanta sa Marikina.

***

Daniel umakyat sa bubong, ‘buwis-buhay’ sa bagyo

Buwis-buhay si Daniel Matsunaga noong kasagsagan ng malakas na hangin at ulan. Umakyat sa bubong si Daniel para pansamantalang takpan ng trapal ang bubong.

Mapapanood sa video na pinoste niya sa IG kung paano inilagay ni Daniel sa peligro ang kanyang buhay sa tumatamang malakas na hangin sa kanyang katawan at ulan matakpan lang ang bahagi ng bubong na nawasak.

“Stay safe everyone out there…praying for the philippines. We had a really horrible night under the rain until 5am trying to fix the ceiling cause the wind of the typhoon destroyed my glass cover on the third floor and the rain and wind didn’t stop…lots of things flying trees were on the floor and lots of accident…grabe. Ingat po kayo lahat and let’s help others at this very moment. God bless po,” sabi ni Daniel.

***

Nakisama sa mga biktima ni Ulysses: Anne, Erwan walang pasabog sa anniv ng kasal

Ayaw maging insensitive ng mag-asawang Anne Curtis at Erwan Heussaff sa mga nasalanta ng bagyo at mga dumadanas ng hirap dahil sa pagkawasak ng kanilang mga ari-arian, kaya kahit ikatlong taon ng kanilang kasal nitong Nov. 12, hindi sila naglabas ng mga photo sa socmed.

Ang huling IG post ni Anne ay mga larawan ng mga naapektuhan ng bagyo at panawagan nitong ibigay sa Unicef Phils ang tulong para sa mga tao.

Kung hindi pa nagposte si Kim Atienza ng throwback photo nila nina Anne at Erwan sa pagdalo niya sa kasal ng dalawa sa New Zealand, hindi malalaman ng marami na wedding anniversary pala nila.