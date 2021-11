JenDen fashionista sa twinning wedding outfit

Daming natuwa sa ‘twinning’ outfit nina Jennylyn Mercado at Dennis Trillo sa kanilang garden wedding.

Yes, tulad sa naunang plano, kinasal ang dalawa nitong Nov. 15, at isang simpleng kasal lang `yon na mga malalapit na mahal sa buhay ang inimbita, na ginanap sa studio ni Kathryn Bernardo sa Quezon City.

Anyway, tila mga fashionista nga ang dating nina Jen at Dennis sa kanilang wedding outfit, na parehong naka-tuxedo o white suit. At binagayan pa ito ng belo na nilagay ni Jeny, na lalong nagpaganda sa looks niya.

Si Dennis naman, as usual ay poging-pogi sa kanyang itsura.

October 8 inalok ng kasal ni Dennis si Jen, kasunod ang pag-anunsiyo na buntis nga si Jen.

Anyway, mababasa ang 100 percent na kaligayahan ng mga netizen sa pagpapakasal nina Dennis at Jennylyn. Sa wakas nga raw ay naranasan na ni Jen ang maikasal. Si Jennylyn ay 34, at si Dennis ay 40.

So, isa na ngang ganap na Mrs. Ho si Jennylyn ngayon. Dahil ang real name ni Dennis ay Abelardo Dennis Florencio Ho. (Dondon Sermino)