Jema sulit ang pagod

SULIT ang lahat ng pagod at pagsasakripisyo nina Jema Galanza at ng Creamline Cool Smashers matapos makuha ang 2022 Premier Volleyball League (PVL) Open Conference crown kamakailan.

Ibinahagi ni Galanza na matapos ang first-runner up finish ng Creamline noong 2021 sa Open Conference, puntirya nitong makabawi at matulungan pa ang koponan.

“Medyo off ‘yung season ko last year,” sey ni Galanza. “Sabi ko ngayong taon, babawi talaga ako sa team kasi ang laki talaga nung kulang ko sa team last year. So sabi ko ngayon babawi ako nang sobra.”

Kasama ang former Adamson Lady Falcon skipper, nawalis ng Creamline ang 2022 PVL Open Conference at nakuha pa ang kanilang pang-apat na kampeonato sa liga. Tinagpas ng Cool Smashers sa Game 2 ng best-of-three finals ang Petro Gazz Angels.

“Sobrang happy talaga at worth it lahat ng pagod namin. Bawing-bawi talaga ‘yung nangyari last year,” aniya. (Janiel Abby Toralba)