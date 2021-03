Jema keber sa pagod

MISTULANG life coach si volleybelle Jema Galanza nang hikayatin nito ang kanyang mga fan na huwag sumuko sa anumang hamon sa buhay.

Sa kanyang lifestyle social media account @_jglifestyle ay nagbigay ito ng positibong pananaw sa mga taong nasa gitna ng pagsubok.

“I just want to remind you that you’re halfway there. Don’t stop just because you’re tired and in pain,” sey ng dalaga. “Keep pushing and you’ll meet your goal in the end.”

Nakatakdang bumalik sa court si 24-anyos spiker Jema para sa Creamline Cool Smashers sa darating na Mayo sa Premier Volleyball League. (Aivan Episcope)