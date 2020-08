TODO pasalamat sina volleyball couple Jema Galanza at Deanna Wong sa kanilang mga fan matapos makamit ang 100,000 subscribers sa kanilang YouTube account.

“I know this is just the beginning and we really make sure for our next vlogs na talaga pagagandahin pa namin ang content and everything. Para mas maenjoy niyo ang pag watch ng videos namin. Abangan mga susunod na videos naming,” saad ni Galanza na naglalaro para sa Creamline Cool Smashers.

Sambit naman ni Choco Mucho Flying Titans setter Wong, “hAPPY 100K SUBSCRIBERS!!! Wouldn’t be able to reach this far if it weren’t for the love and support you have shown and given us all throughout. Daghang salamat!!” (JAT)