Jeian Nirza Putol poet petmalu ng Leyte

“Gusto mo sumikat? gusto mo makilala ng lahat?”.

Aba’y siyempre! sino bang ayaw na makilala ka ng buong mundo?

lalo na kong may tinatago kang talento.

Manunula’t o mang uukit ka man, Kakaibang kakayahan ~ talentong gumawa ng larawan, basag na Bote o Dahon man yan “Tara, ipapakilala kita sa numero unong ABANTE ng Bayan”

Sila ang daan para makilala ka ng karamihan,

Lalo na kung baguhan ka sa ‘yong larangan,

Marami na silang nakilala na may iba’t ibang kakayahan,

Sila din ang magiging daan tungo sa tagumpay na ‘yong inaasam.

Ngayong may pandemya kailangan mo silang makilala

Hindi ka sisingilin o maglalabas ng pera

Ibabahagi mo lang ang kakayahan na meron ka ~ sila na ang bahala, Pasisikatin ka.

Layunin nila ang tulungan ka

Kakayahan mong nakatago ay isisiwalat nila

Gaya ng mga naunang kabataan ~ talentong kakaiba ay naipakita sa madla.

Sa natatago naming kakayahan

Numero Unong ABANTE ang nagsilbing pintuan,

nabigyang boses kaming mga kabataan

naparangalan at nakilala kami sa lipunan.

Kaya maraming salamat sa ‘Pasikatin Natin Siya’

Dahil sa kanila nakilala ako ng madla.

Hindi lang ako ang kanilang naipakilala, maging ang dating mga batang may kakayahan ay nakilala na rin sa social media.”

Ito ay gawa ng isang kabataan na nagmula sa Bayan ng Dulag ang tinagurian “Karatong Country” ng lalawigan ng Leyte. Siya ay si Jaffrey N. Putol (22) kilala sa Social media bilang si “Jeian Nirza Putol”. Nagsimula siyang mag sulat ng Tula o Spoken Word noong elementarya PA lamang siya . Nakakitaan na siya ng talento sa pag sulat ng tugma tugmang salita o tula. . Naka gawa na siya ng Ilang mga tula at sinusulat niya ito sa kanyang notebook ngunit ito ay nawala ng sila ay sinalanta ng bagyong Yolanda. Hindi na muli siyang nagsulat ng tula ngunit makalipas ng 6 na taon ay muli niyang naisipan magsulat ng nagsimula ang lockdown noong nakaraan taon dahil sa Covid19. Para malibang sa mga panahon na iyon ay nagpost siya ng kanyang mga tula sa kanyang social media account at nakakuha ng maraming papuri na nagbigay sa kanya ng inspirasyon na ipagpatuloy na muli ang pag gawa ng mga spoken Words. Nagsimula na din siyang sumali sa mga online competition at pinalad na manalo sa mga ito. Kabilang ang best in writing, best writer (feature category) , best story screenplay writer, ultimate poem writer award sa” Friday Story Night Session” at marami pang iba.

Kaya naman nagpapasalamat siya mga taong sumusuporta sa kanya lalo na ang kanyang pamilya,

mga kaibigan, at mga kakilala na nagbigay sa kanya ng inspirasyon at lakas ng loob. Nagpapasalamat din siya sa mga taong naging bahagi ng kanyang pagsusulat ng spoken words. Sa mga naging ka grupo niya, sa mga naging leader, director at higit sa lahat ang Panginoon Diyos na nagbigay sa kanya ng talento.

Kaya naman sa angking galing ni Jeian marapat lamang na Pasikatin natin Siya!!