Jeff Chan sa Ginebra na; Thompson, Ferrer sasapawan?

INAPRUBAHAN ni PBA Commissioner Willie Marcial nitong Lunes ang trade na nagdala kay Jeff Chan mula Phoenix patungong Ginebra.

Kapalit sa trade ang first-round pick ng Gin Kings ngayong 2018 Rookie Draft.

Edad 34 na ang produkto ng FEU na si Chan, pero matalas pa rin ang pulso sa perimeter at banta pa rin sa labas ng arc, huwag lang makasilip ng butas ay titira.

Naga-average siya ng 11.56 points, 4.44 rebounds at 4.1 assists sa siyam na laro ngayong PBA Commissioner’s Cup. Bumitaw ang 6-foot-3 guard ng 49 na beses mula sa labas ng arc, 17 dito ang pumasok (35%).

Sa praktis pa ng Fuel Masters unang sumipot si Chan nitong Lunes, pero nang masabihan na nai-trade na siya ay nagmamada­ling umalis para pumunta sa ensayo ng Ginebra.

Ayon kay coach Tim Cone, ilang buwan na ring nasa radar nila ang dating miyembro ng Gilas.

“We’ve been targeting him for months now because we have always seen him as a guy who can lift us to a higher level,” ani Cone.

Nabawasan ang outside threat ng Ginebra, ang dating pangunahin nilang long range shooter na si Mark Caguioa ay 38 na rin.

Si Jervy Cruz ang nakaabang sa wings, salitan sila nina Kevin Ferrer at Scottie Thompson. Sina LA Tenorio at Sol Mercado ang halinhinan sa point.

Sa pagdagdag ng isa pang sniper ay inaasahan ni Cone na mahahatak palabas ang depensa at bubuka sa ilalim para makapagmaniobra sina Greg Slaughter at Japeth Aguilar.

“Jeff obviously fills a big hole for us,” dagdag ni Cone. “His abi­lity to spread the floor for Greg and Japeth spell the difference.”