Jeff Bezos kinabog: Elon Musk pinakamayaman sa mundo

Ang CEO at founder ng SpaceX at Telsa Inc. na si Elon Musk ang tinanghal na World’s Richest Person.

Naagaw niya ang titulo mula kay Amazon CEO Jeff Bezos na hawak ang titulo since 2017. Ang net worth ni Musk ay umabot na sa $194.8 billion.

Simple lang ang reaction ni Musk sa new title niya. He tweeted: “How strange” and “Well, back to work.”

Ang kanyang SpaceX is a California-based aerospace manufacturer and space transportation services, which developed the SpaceX Dragon 2 spacecraft that flew astronauts to the International Space Station (ISS).

Ang Tesla Inc. naman ay American electric automobile manufacturer and clean energy company. Best known for championing sustainable energy and also for their Autopilot or fully automated self-driving cars.

Noong May 4, 2020, sinilang ng kanyang girlfriend, ang Canadian musician na si Grimes, ang baby boy niya na pinangalanan niya na “X AE A-XII”. (Ruel Mendoza)