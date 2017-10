Jeepney phase-out hindi agad aarangkada – DOTr

By Aries Cano

Pinag-aaralang mabuti ng gobyerno kung ano ang nararapat na diskarte bago tuluyang ipatupad ang public utility vehicle modernization program.

Sa pagdinig ng House committee on transportation kahapon, ipinahayag naman ni Department of Transportation (DOTr) Assistant Secretary Mark de Leon na nagsasagawa ang gobyerno ng ‘route rationalization studies’ bilang parte ng plano sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon.

Kinakailangan muna aniyang mayari o makumpleto ito bago umarangkada ang pagpapalit sa mga lumang sasakyan. Posibleng matapos ang pag-aaral sa pinaleng ruta para sa Metro Manila sa unang bahagi ng 2018.

Sinabi ng opisyal na katuwang ang mga eksperto mula sa University of the Philippines-Diliman sa mga ginagawang pag-aaral sa Metro Manila habang kasama naman ang Japan International Cooperation Agency (JICA) para sa Cebu at Asian Development Bank sa Davao.

Ang mga lokal na pamahalaan sa mga probinsya ay inaasahang magbabalangkas at bubuo ng kani-kanilang mga plano at ruta.

Batay pa sa opisyal, mayroong mga lugar o ruta na sobra ang unit ng mga pampublikong sasakyan.

Kaya naman bahagi aniya ng ginagawang pag-aaral na tukuyin kung ano ang angkop na uri ng pampublikong transportasyon sa pangangailangan ng mga mamamayan sa bawat ruta.

May mga lugar umano na kinakailangan nang mas malalaking sasakyan gaya ng bus.

ahalaga aniya na matukoy kung anong uri ng transportasyon ang kinakailangan sa partikular na lugar bago ilarga ang modernisasyon ng pampublikong transportasyon.