JD, Cassy walang ilangan: Mga anak nina Carmina, Isko magpapakilig na

Mag-uumpisa na ang lock-in taping ng inaabangang GMA primetime series na ‘First Yaya’ at hindi na maitago ni Cassy Legaspi ang kaniyang excitement dahil first time niyang magkaroon ng isang drama project at makakatrabaho pa niya ang mga bigating Kapuso star.

“I’m mostly nervous about ‘yung lockdown, parang boarding school ng slight. I’m really excited to work with Sanya (Lopez), siyempre may conflict sa story with me and her and I think I need to be very comfortable with her in doing those certain scenes so it’s a good thing na we already met each other, we’re already acquaintances so excited talaga ako to work with her,” chika ni Cassy.

Makakapareha niya sa seryeng ito si JD Domagoso. At sabi ni Cassy, good friends na silang dalawa kaya alam niyang walang ilangan at magiging kumportable siyang makaeksena ang binata.

Abangan ang Cassy-JD sa First Yaya. (Dondon Sermino)