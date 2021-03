JC sinikreto kasal kay Rikkah

Inamin ni JC de Vera sa vlog ni Erich Gonzales na kasal na sila ng ina ng anak niya na si Rikkah Alyssa Cruz.

Kaya pala buongningning na “wife” na kung tukuyin ito ni JC. At the same time, may “de Vera” na rin sa profile name ni Rikkah sa kanyang Instagram account.

Pero ayon kay JC, tuloy pa rin ang plano nilang church wedding ngayong taon. Nagkaroon lang kasi ng pandemic kaya naudlot ito. Pero ‘yung civil wedding, matagal na raw, bago pa man ipanganak ang baby nila na si Lana.

Ayon kay JC, siya raw kasi yung artista na hindi lahat, ina-out sa social media. Hindi niya sinasabing married na siya, pero kapag may nagtatanong naman daw kung kasal na siya, sinagot daw niya.

“Parang ‘di ko nada-digest na hanggang doon lang kami sa civil wedding. Parang mas gusto ko ang church. Yung civil wedding, alam namin na parang dumaan lang.

“Kaya mas gusto pa namin na mag-prepare ng something really big, which is, yung church wedding.”

Sure na raw na ipu-push nila ang church wedding ngayong taon na sigurado rin na dito lang din sa bansa.

Nakaplano na rin si JC ng dalawang anak. Tatantyahin pa raw nila kung kakayanin pa nila ng tatlong anak.