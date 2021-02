JC Santos bet magpaka-girl

Dream role ni JC ang maging drag queen.

“Hindi pa ako nakapag-drag. I’m telling it to the world… Gay roles nadaanan ko na. ‘Yung mukha siyang straight at ‘yung malamya siyang gay. Hindi ko pa nata-try maging drag, ‘yung babae talaga siya, gusto kong i-explore,” chika ni JC sa Kapamilya Chat.

“Gusto kong i-explore kung anong character, gusto kong tumayo sa heels habang nasa pelikula…kung ano ‘yung magiging drama ko sa buhay,” dugtong pa niya.

Pagdating sa halikan sa kapwa lalake, hindi na bago ito kay JC.

“Mapapanood niyo sa YouTube at sa mga independent film. Suki po ako niyan!” natatawang sabi pang bida ng Dito At Doon.

Anyway, napapanood din si JC ngayon sa ABS-CBN teleseryeng “Walang Hanggang Paalam” kung saan ginagampanan niya si Caloy, ang best friend ng karakter ni Paulo Avelino at may pagtingin naman kay Arci Munoz. (Dondon Sermino)