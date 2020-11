JC paboritong boylet ni Erich

Most dependable leading man nga raw si JC de Vera. Na matapos nga siyang gumanap bilang isa sa mga leading man ni Angel Locsin sa “The General’s Daughter”, heto at siya na naman ang kapareha ni Erich Gonzales sa “La Vida Lena”.

Ang bongga lang na palaging si JC ang naiisip na kunin na leading man ni Erich, ha! Pangatlong pagkakataon na nga ito na magkasama sila. Una nga sa “Once a Princess” na pelikula ng Star Cinema, kasunod ang “Shake, Rattle & Roll” at ngayon nga ay sa “La Vida Lena”.

Kunsabagay, match na match nga kasi ang itsura nina Erich at JC, na parehong masarap titigan, at kanasa-nasa.

Si JC ay gumaganap bilang si Adrian Narciso, tagapagmana ng mayamang angkan sa bayan na Salvacion. Makikilala niya si Lena, maganda, seksi, pero kalaban ng kanilang pamilya.

“It has a powerhouse cast, a very good story and the best team producing it, a sure fire hit…” sabi ni JC.

Ang La Vide Lena ay mapapanood na ngayon sa Nov. 14 sa iWant TFC, Kapamilya Chanel at A2Z Channel 11. (Dondon Sermino)