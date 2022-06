JC nagpatanggal ng taba, gatla sa mukha

Pinakilala ng Beautéderm C.E.O. and President na si Ms. Rhea Tan ang mga local ambassadors ng BeautéHaus, (ang itinuturing na isang isang major beauté hub sa Angeles City, Pampanga) na pawang mga successful sa kani-kanilang field sa Pampanga. Meron into fashion, medicine, business at iba pa.

At kasabay ng pagpapakilala ni Ms. Rhea sa kanila ay ang formal na pagwe-welcome rin sa actor na si JC Santos at ng kanyang Misis na si Shyleena Herrera bilang bagong ambassador ng BeautéHaus. Tamang-tama dahil si JC ay naka-base na talaga sa Angeles City.

Kapampangan talaga si JC pero nitong magsimula ang pandemic noong 2020, nag-decide na raw silang mag-settle down sa Pampanga.

“So, this is my home now,” saad niya. “Fifteen years din po akong nawala.”

Nagsimula si JC sumailalim sa ilang procedures sa BeautéHaus matapos ipanganak ang kanyang baby girl. Ang main concern ni JC ay maalis ang kanyang “dad bod” kaya naman sumailalim siya sa Lipodissolve at M-Shape – na non-invasive body sculpting at slimming treatments. Sumailalim din si JC sa Beautétox para sa kanyang wrinkles at pati na rin ang Exilift na tinatanggal ang dark circles, puffiness, at wrinkles sa kanyang mga mata.

Masayang-masaya naman si Ms. Rhea na bagong ambassador ng Beautéhaus ang actor at ang Misis nito na bahagi na ng 77 ambassadors na niya.

Aliw rin kami sa kuwento ni Ms. Rhea kung bakit nabuo ang Beautéhaus na noong una, akala niya, siya lang daw ang gagamit ng mga machines na binili niya, pero ngayon, heto’t bukod sa mga local ambassadors, may mga Beautéderm ambassadors din na mula pa sa Manila, dumadayo ng Angeles City para sa Beautéhaus.

Sey niya, “BeautéHaus started as a side hobby of mine. I initially bought all the machines for my personal use until I decided to open the clinic. I didn’t realize how successful the clinic is until several years ago. Excited ngayong kasama na naming si JC lalo na at ngayong naghahanda kami sa paglipat ng clinic sa isang mas malaking espasyo sa Beautéderm Corporate Center kung saan magiging bahagi ito ng lifestyle hub na ilulunsad namin ngayong taon na ito.” (Rose Garcia)